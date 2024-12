Game-experience.it - The Outer Worlds 2 uscirà anche su PS5, il trailer dei The Game Awards rivela il periodo di uscita

Obsidian Entertainment e Microsoft hanno finalmente svelato nuovi dettagli su The2 durante i The2024. Il, caratterizzato dal tipico tono ironico della serie, ha confermato che il sequel del celebre Action/RPG sarà disponibile nel corso del 2025. Con un mondo di gioco ancora più vasto e nuove modalità di interazione, il titolo promette un’esperienza ancora più coinvolgente per i fan del genere.Il team del colosso americano ha precisato che il mondo di The2 sarà il doppio più grande del primo capitolo, offrendo in questo modo una maggiore varietà di scenari, armi e opportunità d’azione. L’approccio al gioco sarà completamente libero, permettendo di personalizzare il proprio personaggio e scegliere se affrontare nemici con un arsenale ampliato o utilizzare strategie alternative, come aggirare gli scontri.