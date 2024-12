Terrore a scuola il soffitto crolla durante la lezione Studenti in fuga | ferita una 18enne

Leggi su Caffeinamagazine.it

in unaitaliana, dove nella mattinata di venerdì 13 dicembre c’è stato il crollo delmentre era in corso una. Nell’aula c’erano 22che si sono allarmati e sono fuggiti per mettersi al riparo. Le immagini sono state diffuse online e hanno fatto comprendere la gravità della situazione. Infatti, ci sono state denunce sull’accaduto.Nellail crollo delha provocato la caduta di pezzi di intonaco sopra alcuni banchi. Subito dopo l’episodio è stata disposta l’evacuazione delle persone presenti nell’istituto scolastico per permettere l’intervento dei vigili del fuoco per mettere tutto in sicurezza. Per le indagini del caso si è recata sul luogo anche la polizia di Stato.Leggi anche: Choc a, bambino di 10 anni si accascia e muorela ricreazionePaura in unaitaliana:all’improvviso, ragazzaA causa del crollo del, avvenuto al liceo classico e linguistico Petrarca di Trieste, una studentessa di 18 anni è statadi striscio alla testa e si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.