Lanazione.it - Solidarietà e divertimento: a Firenze un weekend dedicato agli animali e alla beneficenza

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 – Ci aspetta un fine settimana all'insegna della, con iniziative che vedono protagonisti sia gliche le persone più fragili. Da non perdere l'apertura straordinaria del parco deglie la nona edizione della "Babbonatalata", l'ormai tradizionale sfilata di Babbi Natale in moto per le vie della città. La "Babbonatalata", organizzata dall'associazione culturale Classic Special, è un evento benefico che punta a sensibilizzare e raccogliere fondi per realtà come Caritas, Helios Odv, Admo, Associazione AlpaHa Onlus e lo stesso parco degli. La manifestazione, che quest'anno si svolgerà domenica 15 dicembre, prevede la sfilata di numerosi motociclisti vestiti da Babbo Natale, per la gioia dei più piccini. Per l'occasione, è stato istituito un unico punto di raccolta di materiale benefico, attivo sabato 14 dicembre in piazza Ferrucci dalle 10 alle 18.