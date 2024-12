Lanazione.it - Sindaco Conti: valore certificato dell'Arena apre a trattative con società nerazzurra

Leggi su Lanazione.it

adesso che l’ha unsi aspetta una chiamata dai vertici nerazzurri? "Non mi aspetto niente. Come amministrazione abbiamo messo un punto sulla vicenda e questo era ciò che intendevamo fare in tempi rapidi". In che senso? "Fino ad adesso c’era una valutazione politica a cui ha fatto seguito una lettera di intentiche ci è stata inviata ad aprile. Ora, invece, abbiamo une un percorso burocratico tracciato grazie anche alla ‘Leggi stati’. Come a dire, c’è una strada precisa da percorrere. E mi permetta.". Dica. "Voglio ringraziare gli uffici che hanno lavorato sodo per mettere le ‘carte in ordine’. Non è stato un lavoro ordinario e per questo mi sento di fare un plauso all’ufficio tecnico". Il ‘pacchetto’, definiamolo così per comodità mediatica, vale 4,29 milioni di euro.