Lanazione.it - Si accende l’asse tra Pistoia e Prato al femminile. Fra gli uomini, Zona Mazzoni in trasferta a Camaiore

Decima giornata d’andata nel girone B del torneo di D donne e ottava del B di D maschile: le nostre tre squadre giocheranno domani. In D, dalle 21 a Lucca, la Lavachiara Buggiano affronterà il Volley Pantera Lucca, mentre un quarto d’ora più tardi confronto fra Ariete PallavoloVolley La Fenice. In D, dalle 21.15 a Lido di, Upc Volley –. Pantera – Lavachiara significa quinta (con 20 punti) contro sesta (a 18). "La Pantera è rivale tra le più competitive – fanno sapere dall’ambiente borghigiano – perché annovera pallavoliste di notevole esperienza e valore nel proprio organico. Noi, tra l’altro, non saremo verosimilmente al completo". Scontro-salvezza traoccupa il nono posto con 9 punti,l’undicesimo a 7.