Movieplayer.it - Serie A oggi, partite della sedicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Leggi su Movieplayer.it

prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da venerdì 13 a lunedì 16 dicembre., venerdì 13 dicembre, riparte il campionato diA per la stagione 2024/2025 con ledel girone di andata. Il turno si concluderà lunedì 16 dicembre con il posticipo serale delle 20:45. Scopri glie le piattaforme per seguire lein diretta TV e. Calendariocon incontri esu Sky,e NOW Il campionato diA riprende il suo corso con il 16° turno, che vede la neo-capolista Atalanta impegnata in trasferta a Cagliari. Lasi chiude con il match più importante del sedicesimo turno un .