Sciopero scontri a Torino tra studenti e polizia A Roma fuochi d’artificio al Mit

Momenti di forte tensione a, dove è in corso una manifestazione organizzata daglinello stesso giorno in cui, in tutta Italia, si è fermato il trasporto pubblico e la scuola, oltre al personale della sanità e ai giornalisti Rai. Unoche ha interessato tantissimi settori, indetto dal sindacato autonomo Usb contro la manovra firmata dal governo Meloni. A, glisono entrati a contatto con le forze dell’ordine, che hanno reagito.Leggi anche:New York, aereo precipita sull’autostrada: un morto e un ferito, il video dell’incidenteGlisi sono verificati davanti alla sede del Politecnico durante un corteo di. I dimostranti hanno lanciato uova e sassi contro il reparto mobile della, che ha reagito con manganellate.Un manifestante è stato bloccato.