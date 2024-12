Lapresse.it - Sciopero generale USB, sindacati in piazza a Roma: “Da Salvini figura meschina”

Leggi su Lapresse.it

dell’Unione Sindacale di Base (USB) oggi con cortei ae Milano. La manifestazione arriva dopo che il ministro Matteoha chiesto la precettazione a 4 ore del settore dei trasporti, respinta però dal Tar del Lazio.Questo il commento di Pierpaolo Leonardi, coordinamento nazionale USB, in: “ha fatto una delle sue solite boutade, uno show, cercando di catturare la benevolenza di quei cittadini che oggi purtroppo subiranno dei disagi in più.ha tentato di costruire, intorno a questo, una sua immagine all’interno del governo, ma secondo me non ha funzionato”. In questo senso, però, secondo il sindacalista il ministro avrebbe “perso l’occasione per fare due cose: leggersi la legge per il diritto alloin modo tale che non faccia più queste figure meschine facendo la precettazione nei confronti di unoconvocato ad opera d’arte”.