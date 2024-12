Anteprima24.it - Sciopero generale, protesta anche l’USB dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoC’eral’Unione Sindacale di Base deidelallonazionale che oggi sta animando Roma e Milano che coinvolge quasi tutti i settori, fra cui gran parte del trasporto pubblico, la scuola e la sanità.Ad Avellino sit in davanti la Prefettura della rappresentanza sindacale deidelche hanno scioperato per sole quattro ore rispetto alle altre categorie.Sedi disagiate del Comando in vista della tornata contrattuale, assunzioni, riclassificazione delle sede del Comando di Avellino, distaccamento di Ariano Irpino permanente, mezzi obsoleti e galleria Alta velocità le principali richieste della categoriaLoè stato indetto per contestare i rinnovi contrattuali in cui «sono previsti salari che vanno ben al di sotto della soglia dell’inflazione», dice USB, maper contestare le spese militari del governo («il governo Meloni ci porta alla guerra: continua a spendere sugli armamenti, mentre taglia i servizi.