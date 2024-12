Thesocialpost.it - Ostuni, nel dicembre 2022 il tragico incidente: la 26enne Francesca Prudentino muore dopo due anni di coma

Leggi su Thesocialpost.it

– Si è spenta ieri sera, mercoledì 112024, al Perrino di Brindisi,, ladicoinvolta in unduefa.Era il 14quando, allora 24enne, viaggiava da sola a bordo di una Toyota Yaris sulla provinciale tra Francavilla Fontana e. L’, le cui dinamiche restano scolpite nella memoria di molti, segnò profondamente la comunità. Le condizioni della ragazza furono subito definite gravi e, nonostante le cure ricevute anche in strutture specializzate, in questi duenon ci sono stati miglioramenti significativi.I funerali della giovane si terranno venerdì 132024, alle ore 10, presso la chiesa della Madonna del Pozzo. Sarà l’occasione per genitori, sorella, parenti e amici di porgere l’ultimo saluto a, ricordando la sua giovane vita spezzata troppo presto.