Moukoko ma non solo | da Taribo West a Luciano quando il calciatore mente sull’età

(Adnkronos) – Youssoufapotrebbe essere soltanto l’ultimodella lista. L’ultimo con un’età diversa da quella dichiarata. Dopo l’intervista di suo padre, che ha ammesso una differenza di almeno 4 anni tra la sua data di nascita e quella certificata dai documenti, il caso dell’attaccante del Nizza sta facendo discutere in Germania e in Europa. In caso di conferme, l’enfant prodige del calcio tedesco sarebbe però in buona compagnia. Intanto, il contesto., in prestito al Nizza dal Borussia Dortmund, è in queste ore al centro delle polemiche per la sua età. A far notizia sono le parole di suo padre Joseph, che in un’intervista in Germania ha parlato così: “Consapevole della responsabilità penale di una falsa dichiarazione giurata, dichiaro che non è figlio biologico mio e di mia moglie Marie