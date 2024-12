Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo senza don Nello: Pieve di Cagna ricorda il suo storico parroco

don. Per gli abitanti didi, almeno quelli non proprio giovani, sembra di averlo salutato l’altro ieri; anzi di averlo sempre vicino. Infatti le opere, la memoria e l’eredità di donLigi,della frazione per trentaquattro anni, rimangono ancora, solo appena scalfite dallo scorrere del tempo, mentre lui ha lasciato il mondo terreno nel lontano novembre 1974. E domenica donsaràto con una cerimonia nella sua chiesa dedicata a san Giovanni Battista, alle ore 10,30, presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci, alla predelle autorità civili e militari. La figura di donLigi è di quelle che non si dimenticano e non vanno dimenticate: non a caso gli è stata intitolata una via e una lapide in sua memoria nella chiesa.