Ilgiornale.it - Malpensa, aperto il primo parcheggio sicuro per camion alla Cargo City

La nuova infrastruttura qualifica sicurezza e servizi della grande piattaforma logistica dello scalo gestito da Sea ed è parte di una strategia più ampia per migliorare la rete di trasporto europea, garantendo aree protette e organizzate lungo i principali corridoi delle merci. Zona parcheggi con 154 stalli per veicoli pesanti, palazzina con servizi per gli autisti, 9 stalli di ricarica elettrica per mezzi frigoriferi