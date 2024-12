Chiccheinformatiche.com - Mafia: The Old Country, quando esce? la data di uscita

Leggi su Chiccheinformatiche.com

: The Olddie Dettagli sul Nuovo Capitolo della SerieIl franchise disi prepara a tornare con un nuovo capitolo,: The Old, ambientato nella Sicilia dei primi del Novecento. Questo prequel promette di esplorare le origini del crimine organizzato, offrendo un’esperienza narrativa intensa e realistica.diL’di: The Oldè prevista per il 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Sebbene unaprecisa non sia ancora stata comunicata, ulteriori dettagli sono attesi per dicembre 2024, probabilmente durante i The Game Awards.Ambientazione e TramaIl gioco ci porterà nella città fittizia di San Celeste, già apparsa inII, per raccontare le origini delle organizzazioni criminali in una Sicilia pericolosa e spietata.