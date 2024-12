Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 15-9, Eurolega basket in DIRETTA: i blaugrana cercano subito di accelerare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-12 Diop un giro in ritardo rispetto a Hernangomez, arriva l’appoggio e a 1’31” dalla fine del quarto è timeout Messina.19-12 Hernangomez raccoglie il rimbalzo in attacco tra due maglie milanesi e appoggia facilmente.17-12 Realizza l’aggiuntivo LeDay.17-11 LeDay batte Punter, trova l’appoggio e c’è anche il fallo! Libero aggiuntivo con 3’41” sul cronometro del primo quarto.17-9 Ancora Parker con un’azione di potenza pura.Ed arriva anche il timeout televisivo con 4’33” sul cronometro.15-9 Risponde per le rime Vesely, superata la metà del primo quarto.12-9 Gran tripla da sette metri e mezzo di Mirotic!12-6 Parker di forza ad arrivare fino all’appoggio.10-6 Dal mezzo angolo Punter, tripla.7-6 2/2 Mirotic.Mirotic batte Parker, s’immola Punter per non farlo segnare, e sono due liberi con 6’38” da giocare nel primo quarto.