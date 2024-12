La Bundesbank vede la recessione Pil tedesco in calo dello 02% nel 2024 e mini ripresa nel 2025

Ilfattoquotidiano.it - La Bundesbank vede la recessione, Pil tedesco in calo dello 0,2% nel 2024 e mini ripresa nel 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La, la banca centrale tedesca, ha ridotto le previsioni di crescita per l’economia della Germania nel. La nuova stima è di -0,2%, una blandache si confronta con il + 0,3% che veniva indicato lo scorso giugno. Ancora più decisa la sforbiciata per ilquando è prevista una crescita0,2%, rispetto all’1,1% indicato in precedenza. Lapreche l’economia inizierà a riprendersi lentamente solo nel corso del prossimo anno. Le stime sono significativamente peggiori di quelle del Fondo monetario internazionale che, nel suo ultimo outlook, ha indicato per il Piluno 0% nele un + 0,8% nel. Per il 2026 e il 2027, è previsto un incremento del Pil0,8% e0,9%. L’economia tedesca non sta solo lottando contro i persistenti venti contrari all’economia, ma anche con problemi strutturali”, spiega il presidente della, Joachim Nagel.