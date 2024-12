Inter-news.it - Inter, la Lazio fa paura! Un messaggio forte da Amsterdam

L’affronterà questo lunedì laallo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno appena chiuso una settimana da sogno, unè arrivato da. MOMENTO – L’non ha giocato una delle sue migliori partite in Champions League. Contro il Bayer Leverkusen è arrivata la sconfitta per 1-0 nata dal gol di Nordi Mukiele al minuto 89. La seconda precisamente in questa stagione dopo quella al derby con il Milan. L’ambiente non ha risposto positivamente ed il motivo non è tanto il risultato, bensì l’atteggiamento di giocatori e allenatore che sembra si stessero accontentando del pareggio finale. La beffa ha colpito l’, Simone Inzaghi ne ha dovuto rispondere direttamente., lal’avversario peggiore nel momento peggiore.AVVERSARI – Le critiche sono nate soprattutto a causa delle rotazioni e della scelta di Inzaghi di cambiare 2/3 di centrocampo.