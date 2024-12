Iodonna.it - In una dieta sana e bilanciata, il pesce è un alimento spesso consigliato. Alcune tra le specie più consumate hanno però un forte impatto sull'ambiente. Le dritte della nutrizionista per scelte sostenibili e salutari

Leggi su Iodonna.it

Gli esperti lo ricordano: in una, ilrappresenta un ottimoper le sue tante proprietà nutrizionali. Un consiglio valido, a patto di scegliere e consumare ilin modo corretto. Delnon si butta via niente, la lezione di Chef Alberto Gipponi su branzini, cozze e vongole X Nei supermercati come nelle pescherie, la scelta è infatti oggi vastissima ma non sempre sostenibile.