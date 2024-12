Il ritorno in Italia dalla Spagna poi la lite con la fidanzata | avvolta nel mistero la morte di un pugile 20enne

Leggi su Dayitalianews.com

Unno di 20 anni residente a Tenerife, rientrato inper le vacanze natalizie, è stato ritrovato morto nella stanza di un albergo ad Ancona la sera di mercoledì 11 dicembre. Sembra che i due avessero preso una camera d’albergo per la notte ma, la mattina di giovedì 12 dicembre, lei avrebbe trovato il ragazzo senza vita. Gli inquirenti ritengono che si tratti di un suicidio, ma sono state avviate le indagini per fare piena luce su unache al momento restanel.Lamisteriosa delSecondo la ricostruzione la ragazza, dopo essersi risvegliata, non avrebbe ritrovato il fidanzato di fianco a sé nel letto e, una volta andata in bagno, avrebbe fatto la terribile scoperta. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorritori dell’1-1-8, insieme agli agenti delle Volanti, i colleghi della Scientifica e della Mobile.