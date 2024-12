Lettera43.it - Il presidente argentino Javier Milei ha ottenuto la cittadinanza italiana

Ilhala– o almeno avrebbe, secondo il quotidiano Il Globo. Stessa cosa per la sorella Karina, segretaria generale della presidenza. Il politico, leader del Partito libertario di destra, avrebbeil doppio passaporto in virtù delle sue radici italiane che portano al nonno Francesco “Ciccio”, calabrese emigrato in Argentina nel 1926 all’età di otto anni. Da adulto, l’uomo aprì un negozio di frutta e verdura, integrandosi nella società argentina e gettando le basi per la famigliaè figlio di Norberto Horacio, il maggiore dei due figli di “Ciccio”, e di Alicia Lujan Lucich, il cui albero genealogico intreccia origini italiane e croate.a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e poi ad AtrejuLa notizia, che non è ancora stata confermata da fonti ufficiali, è arrivata nel giorno dell’incontro trae Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.