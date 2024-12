Ilnapolista.it - Il calcio è un’industria alimentata dai diritti tv per questo per calciatori e allenatori sono importanti le pubbliche relazioni

Leggi su Ilnapolista.it

Il mondo delè cambiato, come in ogni altro settimo oggi è diventata fondamentale la comunicazione. Forbes ha intervistato Stefano Marchesi, un professionista che lavora al fianco die procuratoti per curare le loro immagini e le. La sua carriera è caratterizzata da case history, come Josè Mourinho, Antonio Conte, Francesco Farioli e agenzie come la P&P Sport Management che ha clienti come Lukaku, e la Cat Sport che lavora per Carlo Ancelotti.«Oggi ilnon è più solo uno sport. Èdi intrattenimento sportivoprincipalmente dal denaro proveniente datv ed’immagine, cheforme di comunicazione»Il suo lavoro consiste nel rendere fluida la comunicazione tra le parti, agevolarla«Ilche vive di, perè fondamentale lavorare per armonizzare i rapporti trae i media.