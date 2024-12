Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, Putin si vendica per l’attacco di Zelensky con missili americani e mette ko l’infrastruttura energetica dell’Ucraina

Vladimiraveva promesso una “dura vendetta” perin Russia conAtacms, di fabbricazione americana, che giovedì scorso aveva causato almeno 41 morti inasprendo ulteriormente lain. Parole che, nemmeno 24 ore dopo, si sono concretizzate in fatti con una campagna aerea che ha colpito le infrastrutture energetiche e dei trasporti di tutta l’. Il ministero della Difesa russo ha confermato che si è trattato di un raid punitivo, spiegando che il bombardamento è avvenuto “in risposta all’uso di armi americane a lungo raggio”, considerate dal Cremlino come “una linea rossa da non superare”.insiperdiconkodell’Quel che è certo è che, dalla regione di Odessa fino a quelle di Vinnytsia e Cherkasy, non c’è area dell’ex repubblica sovietica che non abbia subito “ingenti danni”.