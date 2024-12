Era la villa del boss diventerà una caserma dei Carabinieri; la comunicazione al comando provinciale dell’Arma di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

La lussuosaconfiscata al noto trafficante di droga Maurizio De Bellis sarà trasformata in unadei, che ospiterà il Nucleo per la Tutela Agroalimentare di, una nuova sede istituita per potenziare il controllo e la sicurezza nel settore agroalimentare. Questa decisione, formalizzata nelle scorse settimane, è giunta al termine di un lungo processo di assegnazione e oggi vede la consegna ufficiale dell’immobile all’Arma da parte dell’Agenzia del Demanio, alla presenza dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Unasimbolo del contrasto alla criminalitàLa proprietà confiscata è unadi lusso con piscina, situata lungo una traversa isolata al chilometro 75 della Pontina, nei pressi di Borgo Isonzo.