EndoFLight la chirurgia del futuro | ripara le articolazioni con stampanti 3D

Si chiamae viene presentato come il rivoluzionario strumento chirurgico avanzato perre lecon biomateriali e3D. Il dispositivo sarà sviluppato grazie a Luminate, un progetto coordinato dall’Università di Pisa e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon Health 2024. Lo rende noto l’Ateneo pisano. “utilizza una combinazione di tecniche di biostampa 3D, cellule del paziente e biomateriali avanzati – spiega Giovanni Vozzi, docente del dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa e responsabile del progetto – perre le cartilagini dellein maniera personalizzata. Il sistema ha una piccola telecamera che viene inserita nell’articolazione durante l’intervento per scansionare la lesione e determinare la dimensione e la forma dell’area danneggiata grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, quindi lo strumento riempie la lesione con biomateriali avanzati studiati appositamente per integrarsi con i tessuti circostanti e promuovere la rigenerazione della cartilagine”.