Spazionapoli.it - Dorgu ha parlato con il Lecce, comunicata la sua volontà: cosa succederà col Napoli

Ultime Calcio– Patrickavrebbecon il, comunicando al club la suaper il futuro:ora sul mercato con i partenopei Arrivano novità importantissime sul fronte. Il gioiello del, infatti, avrebbeproprio in queste ore con il club, riferendo la suaper il futuro. Ma facciamo un passo indietro e analizziamo i numeri, fin qui, del giocatore. Il danese ha disputato, fin qui, 14 partite di campionato, tutte da titolare, e ha saltato solamente la sfida contro il Torino per un’espulsione rimediata nel turno precedente. Anche in Coppa Italia è sceso in campo, prima dell’eliminazione del suocontro il Sassuolo.Tra tutte le partite disputate, ha lasciato il segno per 3 volte, con gol pesantissimi: uno nel 2-2 contro il Parma, uno nell’1-0 contro il Verona e l’ultimo nell’1-0 contro il Venezia.