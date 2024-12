Ilnapolista.it - “Diamo un calcio alla camorra”, una scuola calcio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio

Leggi su Ilnapolista.it

unIl 18 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso l’Associazione Figli in Famiglia di Napoli, si terrà l’evento di presentazione del progetto “un”, organizzato dal Napoli Club Bologna in collaborazione con la Onlus Figli in Famiglia .L’iniziativa, avviata due anni fa, celebra oggi un risultato concreto: l’apertura di unaneldi San. Questa, inclusiva e solidale, è stata ideata per offrire ai giovani un’alternativa positivastrada, con criteri di accesso che tengono conto delle difficoltà economiche delle famiglie.L’eventoDurante l’incontro, verranno raccontati i progressi del progetto e sarà avviato un dialogo per trasformarlo in un modello pilota replicabile in altri Paesi europei.