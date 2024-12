Ilrestodelcarlino.it - Desirée Gozzini patteggia per l'incidente mortale a Pinarella di Cervia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri mattina hato due anni di reclusione, con pena sospesa,, la giovane di Pontoglio, alle porte di Brescia, oggi 26enne, accusata di avere innescato l’stradale che la notte tra il 5 e il 6 agosto 2022 adiaveva provocato tre vittime: il 39enne Luca Rosaldi nato a Forlimpopoli ma residente a Forlì; la 52enne di Lido Adriano Morena Amici; e la 62enne Mariangela Bardi nata a Bertinoro e residente a Traversara. Il gup Corrado Schiaretti, dopo avere dato disco verde almento alla presenza del pm Stefano Stargiotti, ha anche inflitto alla giovane una sospensione della patente pari a due anni e mezzo (che è pure l’entità della sospensione decisa in via amministrativa). La 26enne, difesa dall’avvocato Simona Camerlengo, era presente in aula scusandosi e dicendosi distrutta per l’accaduto.