Amica.it - Dal giallo uovo all’arancio, dal rosa cipria al bianco, i 4 binomi cromatici di tendenza per la stagione fredda

Leggi su Amica.it

Basta guardarsi intorno per averne la conferma. Il marrone è il colore dellaaccanto al borgogna e al verde olio. Questo grande classico dellaautunnale si è aggiudicato un posto speciale anche tra gli outfit dell’inverno. Prendendo la forma di cappotti, blazer, pellicce, maglieria, gonne e pantaloni. A chi si chiede come abbinare il marrone senza fare errori si può rispondere tranquillamente che ci sono tantissime combinazioni colore infallibili. Così come sono numerose le sfumature di questa cromia così amata. Perché parlare di marrone significa spaziare tra nuance cioccolato e testa di moro, tra castagna e fango, tabacco e caramello. Per ogni tinta ce n’è un’altra che sembra essere nata per esaltarla, enfatizzarla e renderla più interessante.