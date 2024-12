Quotidiano.net - Consumo di suolo, ogni giorno spariscono 28 campi da calcio in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 –circa 28di, e con essi tutta una serie di servizi ecosistemici, di produzione agricola, di spazi verdi. Spesso la causa è da ricercarsi in una cementificazione selvaggia, altre volte in una gestione errata degli spazi verdi, che può portare anche alla perdita irreparabile dell’area, non compensata da adeguati interventi di recupero. Un danno, quello legato anche alla riduzione dell’effetto spugna, cioè la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua e il regolare ciclo idrogeologico, causata dalla perdita di alberi e spazi idonei, che provoca al Paese un danno annuo pari a 400 milioni di euro. I dati del Rapporto Snpa Un “caro” che si affianca agli altri costi causati dalla perdita dei servizi ecosistemici dovuti alla diminuzione della qualità dell'habitat, alla perdita della produzione agricola, allo stoccaggio di carbonio o alla regolazione del clima.