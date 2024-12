Ilgiorno.it - Concorso “Accendi il Natale”. Premio alla vetrina più bella

Leggi su Ilgiorno.it

Lapiù colorata, più illuminata e più gioiosa: scatta ilcomunale "il", per premiarne l’allestimento, l’originalità, i giochi di luce, la difficoltà realizzativa e la creatività. A segnalare le vetrine ci penseranno i residenti entro il 24 dicembre, scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronicail@comune.cormano.mi.it, indicando il nome dell’esercizio commerciale, la via di Cormano, l’indirizzo e il numero civico. Possono essere presentate le attività come, per esempio i negozi, i bar, i ristoranti, gli esercizi professionali e di servizi. Saranno premiate non solo le due migliori vetrine, con cofanetti di viaggi e di soggiorni relax, ma anche una persona estratta tra quante hanno partecipato al, segnalando una, con un cofanetto regalo.