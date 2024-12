Dilei.it - Come fare un albero di Natale coi libri: l’idea della bibliofila Kate Fulton

Leggi su Dilei.it

Durante il periodo natalizio, ci facciamo sempre prendere dalla frenesia di addobbare casa: l’diche arriva fino al soffitto, le lucine nei balconi e nei terrazzi, le decorazioni in ogni stanzacasa, per immergersi a pieno nello spirito delle feste. Ma c’è anche chi sceglie di non sposare le convenzioni e di stupire i propri follower con undiletterario. Proprio così: unnatalizio interamente composto dai(per la precisione, ben 364). Questa èdi, che riprendiamo e condividiamo: eccoundicoi, per tutti gli amantiletteratura e del.L’dicoidida copiareDiventare virale con undiinteramente composto dasu TikTok? Per, è la realtà: un’idea, la sua, che è stata rilanciata da milioni di persone in tutto il mondo.