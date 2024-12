Lanazione.it - “Chieda scusa alla città”. Polemiche bipartisan per il libro sul fascismo

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 13 dicembre 2024 – Ildella discordia scalda gli animi e ripropone una fetta di storia del Paese ciclicamente al centro del dibattito politico e sociale. A riaprire la polemica è stato Francesco Minutillo che ha partecipato al premio letterario “di Sarzana“ presentando il suodal titolo “Anche i fascisti hanno diritti”. L’autore, avvocato di Forlì, è entrato in polemica con l’organizzatrice del concorso Susanna Musetti che ha contestato l’enfasi con la quale l’autore ha accompagnato il riconoscimento sulla proprio profilo online sottolineando come ilsia stato presentato sotto la medaglia d’argentoResistenza del Golfalone di Sarzana in sala consiliare. Dura reazione da parte del Partito Comunista ma anche del consiglieri di maggioranza Francesco Sergiampietri di Forza Italia.