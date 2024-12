Lanotiziagiornale.it - Chi è François Bayrou, il neo-premier francese

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il nuovo. Centrista e presidente del MoDem,è stato sostenitore del presidente Emmanuel Macron sin dalla sua prima campagna elettorale, pur avendo spesso evidenziato il suo disaccordo con l’inquilino dell’Eliseo. Non a caso la sua nomina è arrivata proprio dopo un lungo e teso colloquio tra i due. Ma chi èe qual è il suo curriculum in politica?Chi è, nuovoSettantatré anni, centrista, è considerato un uomo di mediazione. Questo è il profilo di, il politico di lungo corso scelto dal presidenteMacron per cercare di portare l’esecutivo transalpino fuori dall’impasse in cui s’è ritrovato in seguito alle elezioni politiche vinte dalla sinistra e con una forte avanzata anche delle destre.