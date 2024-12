Quotidiano.net - B&B da incubo: irregolare uno su 5. Controlli a tappeto, sanzioni e denunce in tutta Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 – Ricavati in un garage. Senza cucina. Senza le necessarie autorizzazioni. Con cibi conservati in modo non adeguato. Sono le condizioni in cui sono stati trovati diversi (uno su cinque) Bed & breakfast controllati dai carabinieri in. Una vasta campagna diè stata infatti eseguita negli ultimi giorni da parte dei carabinieri per la Tutela della Salute nel settore dei B&B. D'intesa con il Ministero della Salute sono state controllate oltre 1.000 strutture ricettive: in 1 su 5 (circa 200) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei casi, hanno riguardato irregolarità nelle autorizzazioni e aumento della capacità ricettiva, seguite da carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza. Particolare attenzione sulla Capitale, anche in vista dell'imminente apertura dell'Anno Giubilare: solo nell'ultima settimana sono stati controllati oltre 30 B&B, di cui 7 non in regola.