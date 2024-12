Calcionews24.com - Bastoni: «Via dall’Inter? Mai pensato di cambiare, in Champions ci manca una cosa. Sulle critiche a Inzaghi…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alessandro, difensore dell’Inter, sulla sua esperienza in nerazzurro e sul rapporto con Simone Inzaghi Alessandroha parlato della sua avventura all’Inter a Libero. VOTO ALLA STAGIONE TUA E QUELLA DELL’INTER FINORA- «Direi 8 per entrambi. Siamo partiti un po’ a rilento perché non esiste più distacco tra una stagione e l’altra. .