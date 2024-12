Basket Eurolega 2024 2025 | vittoria al cardiopalma per la Virtus Bologna Clyburn stende il Baskonia

Leggi su Sportface.it

Lasconfigge nel finale ile conquista la sua terzadell’di. A decidere la sfida valida come 15^ giornata è una magia di Will, che a pochi secondi dallo scadere realizza un gioco da quattro punti, prima mandando a bersaglio la tripla e poi realizzando il libero supplementare per l’ingenuo fallo di Moneke. 82-81 il punteggio in favore delle Vu Nere di coach Dusko Ivanovic, che celebra nel migliore dei modi la partita sulla panchina della squadra italiana, proprio sul campo dell’ultima formazione allenata e portata ai playoff nella passata stagione.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTALaritrova dunque unache nella competizione mancava da oltre un mese e dà continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro gli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano.