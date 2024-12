Ilnapolista.it - «Allenarsi a piedi nudi come Sinner fa bene, si attiva un maggior numero di muscoli»

Oggi propone nella sua rubrica delle domande un quesito che parte dagli allenamenti deluno del tennis mondiale, Jannik. Il tennista altoatesino ha l’abitudine dispesso a, e questo potrebbe apparire assurdo per laparte di noi. Ma invece, secondo Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione medico sportiva italiana, è corretto e farebbeanche a noi.“Neici sono ben 20diversi, oltre cento tendini e legamenti, 28 ossa e oltre 30 articolazioni. Usando le scarpe si utilizza solo una minima parte di queste strutture, mentre allenandosi scalzi sino une die non soltanto dei, ma anche delle gambe e del core (addominali, lombari..). Quindi è senz’altro utile sostenere la mobilità dei, dalle dita al tallone, con allenamento senza scarpe, favorendo in questo modo la stabilità e l’equilibrio e migliorando la percezione del proprio corpo”.