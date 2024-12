Sport.quotidiano.net - Under 15. Le giovani biancazzurre strapazzano l’Imolese a domicilio

Nella giornata in cui le15 del Rimini hanno osservato il proprio turno di riposo, non è scesa in campo nemmeno la Femminile Riccione. Rinviato, infatti, il match contro il Vecchiazzano. Tutto il bottino lo hanno raccolto le ragazze della San Marino Academy impegnate nell’ultima gara della fase regionale. Gara ospitata dal, che cede 4-0 alledi Argilli, a segno due volte con Andreini e altrettante con Castello. Un successo che permette all’Academy di raggiungere il Rimini a quota 16 in classifica, a sei punti dal Cesena primo della classe. Tallonato dalla Femminile Riccione, staccato di cinque punti.15. Girone C (3ª giornata): River Delfini-Cesena 0-9, Granata-Frugesport 2-1, Femminile Riccione-Vecchiazzano (rinviata), Imolese-San Marino Academy 0-4.