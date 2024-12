Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, la Befana ti porterà Smith

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Epifaniavia le feste, ma restituirà alla Pallacanestro Reggiana il proprio leader: Jamar. Il fuoriclasse biancorosso, finito ai box il primo dicembre per una lesione all’adduttore lungo della gamba sinistra, sta meglio del previsto e se tutto procederà in modo regolare, anticiperà di (almeno) una decina di giorni il suo ritorno sul parquet. Il cecchino dellaha infatti messo nel mirino assieme allo staff sanitario la prima partita dei play-in di ‘Basketball Champions League’ che Reggio giocherà il 7 oppure l’8 gennaio (a seconda del piazzamento finale nel girone) contro un avversario ancora da stabilire, ma che potrebbe essere il Vef Riga. Se ci sarà bisogno di un po’ di prudenza in più, il rientro potrebbe slittare di qualche giorno (il 12 c’è Milano e il 14 o il 15 gara 2 di ‘Bcl’), ma quel che pare ormai assodato è chepotrà dare una mano ai compagni prima della sfida del 19 con Trieste che inizialmente era stata ipotizzata come data del rientro.