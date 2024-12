Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Felipe Sesto in Italia Mattarella legami storici e crescenti re paesi molto amici nel primo discorso il cordoglio per le vittime di Calenzano multieventi programma 10 anni dal loro primo viaggio ada pranzo offerto dalla premier alla cena di gala al Quirinale con il presidente Mattarella Luigi Mangione arrestato per l’omicidio del Figlio di un internet l’avvocato non ci sarebbe alcuna prova era stato fermato in un McDonald’s Grazie una soffiata 26enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile dell’omicidio di Brian Thompson quel manifesto politico che aveva con te questi parassiti se la sono cercata voltiamo pagina la malattia in Congo secondo lo MS Dai primi test 80% di campioni sarebbero positivi alla malaria per ora 10 su 12 direttore generale ti aspettiamo altri risultati a Calenzano trovati i corpi dei Dispersi 5 morti 26 feriti un’inchiesta per omicidio colposo Uno mangia le 5 vittime previsto per oggi 11 dicembre disposte la tutti gli esami del DNA per le notificazioni esatta dei corpi oggi indetto uno sciopero generale e distrugge l’Arsenale di strada che me ne è Stati Uniti Israele dietro quanto accaduto in Siria Russia condanna gli attacchi il treno e la presenza nel Holland ldf I ribelli prendono dei Resort per Aldo lhani Il mondo non ha più nulla da temere per il premier albanese al corsera i profughi ritornino sbagliato c’era nulla per olismo e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa