Oasport.it - Puppo: “Inaccettabile il commento di Federica Pellegrini su Sinner. Sembra il giorno della marmotta”

Dario, collega di Eurosport, si è pronunciato su quanto è accaduto nell’attualità tennistica, nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tra i temi trattati, con Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) come ospite, vi è stato quello delle dichiarazioni rilasciate a La Stampa da, sulla doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik.Ebbene, secondo l’ex campionessa di nuoto ci deve essere coerenza e chiarezza sulle regole antidoping: “Ci hanno sempre detto che l’atleta è responsabile a prescindere. Adessoche ci siano circostanze in cui può non essere così e la faccenda si fa scivolosa“.ha anche citato il caso di un suo ex compagno di Nazionale, Federico Turrini, fermato per due anni: “Federico aveva un’infezione all’occhio ed era dall’altra parte del mondo, gli hanno prescritto un collirio al cortisone e risulta positivo.