Prima Categoria / Staffolo, rinforzo lampo con il portiere Giovanni Anconetani

L’ex Moie Vallesina e Jesina giocherà in giallorosso per due mesi,di partire per l’Australia. In uscita Micci e Paesani, 12 dicembre 2024 –per due mesi sarà ildello. I giallorossi, infatti, hanno ufficializzato l’arrivo dell’ex Moie Vallesina e Jesina, classe 2001, che darà una mano alla squadra del girone B didi partire per l’Australia per impegni personali.Jesino ha giocato in Serie D con i leoncelli tra il 2017 e il 2020, per poi rimanere in Eccellenza anche tra il 2021 e il 2022. Nell’estate del 2022 è passato al Moie Vallesina, in Promozione, dove ha vinto la Coppa Italia dinella passata stagione 2023-2024, oltre ad aver disputato i play-off., dunque, resterà alloper un breve periodo,di partire per l’Australia a febbraio 2025.