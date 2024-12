Ilrestodelcarlino.it - Pista di ghiaccio non sostenibile:: "C’erano alternative"

"Notiamo con piacere che il dibattito sull’opportunità e consumi eccessivi e superflui delladicoinvolga anche la minoranza. Giacobbi, candidato sindaco della Lega e ora in Forza Italia, si è espresso criticamente prendendo come esempio lainsintetico di Monte Urano". Con le parole del segretario Nicola Pascucci, inizia il comunicato stampa della lista ‘La Città che Vogliamo’. "Prendiamo atto, con soddisfazione, del fatto che Giacobbi sia sensibile a tali temi nonostante i partiti cui fa riferimento, a partire dal vicepremier Salvini, siano negazionisti del cambiamento climatico e facciamo notare che il nostro gruppo aveva proposto, in maggioranza, una soluzione sintetica, già nel 2022. Noi, consiglieri della ‘La Città che Vogliamo’, il cui manifesto politico si fonda anche sulla sostenibilità ambientale, avevamo suggerito soluzionialla giunta comunale organo preposto a tali decisioni.