Perche? lo stile Frazzled English Woman e? resuscitato?

Leggi su .com

Life&People.it Vestirsi confortevoli e disordinati fa tendenza. Per intenderci loadottato da alcune protagoniste femminili dei film di Richard Curtis, da Bridget Jones a Keira Knightley o Laura Linney in Love Actually, sta spopolando sulle passerelle e nello street style. Abbinamenti strampalati, camicie fuori dai pantaloni, teste scapigliate, sciarpa sottile al collo, maxi gonne: un mix&match dal sapore Brit, che rappresenta l’estetica del momento. Si tratta di uno dei trend Y2K, idolatrato dai giovanissimi su Tok Tok, ovvero il ““, riportato in vita direttamente dagli anni 2000, un’alternativa all’estetizzazione della donna moderna e che abbraccia totalmente il lato più sciatto della femminilità. Cos’è lo?Sicuramente più accogliente del regencycore alla Bridgerton o del barbiecore tutto rosa, lo(tradotto letteralmente con “donna inglese esausta”) rappresenta quello tipico della donna involontariamente confusa, un po’ impaziente, distratta, frenetica, a tratti anche romantica e nostalgica, che richiama la semplicità del cottagecore d’ispirazione bucolica (in un trionfo di tartan e stampe floreali) rigorosamente in versione urban, che tanto piace alla ragazza della porta accanto.