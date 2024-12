Inter-news.it - Percassi: «Scudetto? L’Atalanta ricorda da dove è partita!»

Antoniosi è espresso sulle ambizionidella società da lui presieduta. I bergamaschi non devono mai dimenticare come sono state gettate le basi per i successi odierni.IL COMMENTO – Antonioha parlato al pranzo natalizio, organizzato dalla sua Atalanta, con i media. Il Presidente della squadra bergamasca ha invitato alla cautela nel momento in cui si analizzano le chances didella compagine allenata da Gian Piero Gasperini: «Dobbiamo tenere i piedi per terra. Ricordo beneeravamo in classifica (è retrocessa in Serie B nel 2010, ndr.)».