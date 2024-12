Ospedale Sant’Agata RubanoFI incalza il ministro Schillaci | Facciamo appello alla sua sensibilità istituzionale

Anteprima24.it - Ospedale Sant’Agata, Rubano(FI) incalza il ministro Schillaci: “Facciamo appello alla sua sensibilità istituzionale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bicamerale d’Inchiesta sulle Ecomafie e componente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha inviato una lettera ufficiale aldella Salute, Orazio, in vista della discussione del 17 dicembre sul futuro dell’Sant’Alfonso de’ Liguori dide’ Goti, annunciata ieri nel corso dell’incontro del Comitato civico per l’con il Governatore De Luca.Nella missiva Rubano ha sottolineato l’importanza strategica del presidio sanitario per il territorio di Benevento, sia per l’assistenza sanitaria che per l’impatto sociale sulla comunità. “Questoè una risorsa cruciale – dichiara Rubano – e merita ogni sforzo per il suo potenziamento e la sua tutela.