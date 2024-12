Formiche.net - Minacce ibride e rischi nucleari. L’impegno dell’Italia spiegato da Silli

Illustri relatori e ospiti,vi do il benvenuto al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per questo evento di alto livello su “Information warfare, hybrid threats and nuclear risks”, organizzato dal Belfer Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School nell’ambito della presidenza italiana del G7. Sono lieto che il nostro ministero possa ospitare un dibattito accademico di così alto livello su temi così importanti legati alla sicurezza. Accolgo con favore l’opportunità di riflettere su alcune delle sfide più urgenti dell’“era digitale”.Nel 2024, miliardi di cittadini in oltre settanta paesi si sono recati alle urne. Purtroppo, quest’anno abbiamo assistito anche a numerosi casi di interferenze elettorali. L’ultimo esempio è rappresentato dai tentativi di attori malevoli di interferire nelle elezioni presidenziali in Romania.