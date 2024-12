Anteprima24.it - Minacce all’assessore Bernardo, la solidarietà della CGIL

Tempo di lettura: 2 minuti“Ladi Benevento esprime la sua più ferma condanna nei confronti dell’ignobile atto intimidatorio subito ddel Comune di Airola, Antonietta, che ha ricevuto una lettera contenente due proiettili. Questo gesto vile non rappresenta solo un attacco alla persona di Antonietta, ma colpisce direttamente i valoridemocrazia epartecipazione attiva alla vita politica e sociale del nostro territorio. In un momento in cui la pluralità di voci e opinioni è fondamentale per il progressonostra comunità, atti come questo non possono trovare giustificazione alcuna. Lasi schiera al fianco dell’Assessore, sostenendo con forza il suo impegno e la sua dedizione al servizio dei cittadini di Airola.” – così in una nota il Segretario GeneralBenevento, Luciano Valle.