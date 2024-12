Calciomercato.it - Milan, le ultime su Loftus-Cheek e Morata: c’è l’esito degli esami

Ecco le notizie relative alle condizioni fisiche del centrocampista inglese e dell’attaccante spagnolo: il punto della situazioneC’era attesa per conoscere le condizioni fisiche di Rubene Alvaro, che hanno lasciato il terreno di gioco di San Siro, durante il match contro la Stella Rossa perinfortuni muscolari., lesu: c’è(LaPresse) – Calciomercato.itIlha così comunicato gli esitia cui si sono sottoposti i due giocatori: per quanto riguarda il centrocampista inglese lo stop non sarà breve: il numero otto ha infatti riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra e si sottoporrà a nuovi controlli strumentali tra 7-10 giorni. Il suo 2024 è dunque ormai concluso. E’ andata decisamente meglio al centravanti spagnolo, che ha subito solo un trauma elongativo in regione adduttoria.