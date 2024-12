Agi.it - "Mi sento in colpa per la strage di piazza della Loggia". Il racconto della superteste

AGI - Aula del tribunale dei Minori di Brescia, 20 settembre 2024. Le porte sono chiuse al pubblico e ai media perché si sta processando un signore di 67 anni che mezzo secolo fa ne aveva 16, si chiama Marco Toffaloni ed è imputato perché viene ritenuto uno dei due ragazzi che infilarono in un cestino la bombaneofascista di. L'AGI è entrata in possesso del verbale dell'udienza in cui cinque decenni dopo, per la prima volta, la supertestimonenuova indagine,quale non faremo il nome su richiestanostra fonte, snocciola parole accorate e importanti rispondendo alla pm Cathy Bressanelli, alla difesa e alla Corte. E si batte una mano sul petto. “Miindi essere stata troppo ingenua, miin.Ma miinper tutto a dire la verità, anche per la, anche perché se avessi parlato prima forse, diciamo, la parte civile (i familiari delle vittime, ndr) non avrebbe sofferto tutti questi anni.